Аддис-Абеба, , 16:59 — REGNUM 13-я Ассамблея глав государств и правительств Международного органа по вопросам развития (ИГАД) завершила свою работу, избрав Судан председателем регионального блока. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок получил новый пост от Эфиопии, которая занимала эту должность с 2010 года. Судан будет возглавлять работу ИГАД в течение одного года. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед был председателем ИГАД с тех пор, как пришел к власти в апреле 2018 года.

В своем вступительном слове на саммите премьер-министр Абий Ахмед рассказал о прогрессе, достигнутом государствами-членами органа за последнее время, в преобразовании политического кризиса на Африканском Роге и прекращении военных действий. Он отметил обнадеживающие усилия, предпринимаемые странами ИГАД для установления мира и обеспечения развития региона.

Абий Ахмед также выразил благодарность государствам-членам, которые в течение нескольких лет доверяли Эфиопии руководство организацией. В начале заседания саммита экс-глава МИД Эфиопии Уоркнех Гебейеху официально принял на себя роль исполнительного директора ИГАД от посла Махбуба Маалима.