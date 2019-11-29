Анкара, , 16:48 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает телеканал NTV.

«Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что его страна является важной для Североатлантического альянса.

Эрдоган также подчеркнул, что у Макрона отсутствует опыт борьбы с террористической угрозой, и именно поэтому во Франции не смогли остановить движение «жёлтых жилетов».