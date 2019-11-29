Москва, , 16:40 — REGNUM Свобода информации штука хорошая, но требует постоянной готовности не вляпаться в «совсем не шоколад». Потому что ради хайпа некоторые претендующие на серьёзность источники запускают сообщения весьма далекие от реальности. Примером тому служит заявление о якобы желании Белоруссии заменить в своих ВВС российские Су-35СМ на американские F-16. Как обычно, в таких случаях вывод делается на основе единственного параметра — цены. Так прокомментировал политический обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис появившиеся в белорусской прессе рассуждения об целесообразности закупки российской боевой авиации.

«Сравнивать технические характеристики никто даже не пытается. Главное, что полная стоимость покупки и эксплуатации российских Су-35СМ составит от 185 до 210 млн долларов или до 2,5 млрд за 12 машин в сумме.

Что характерно, аналогичного расчета по F-16 не приводится. Автор лишь предполагает, со ссылкой на опыт Польши, что расходы должны (!) оказаться меньше. Откуда такое убеждение — непонятно. Потому что тем же словакам F-16 Block 70/72 при покупке обошелся в 103 млн долларов, то есть вдвое дороже чем российская машина. Что по заявленной формуле расчет полных расходов за 35 лет эксплуатации приводит к цифре в 257 млн долларов как минимум. Как тут возможно говорить об экономии решительно непонятно.

Зато очевидно другое. Никакого желания перейти на западные самолеты у Минска нет. Мы имеем очевидный вброс с целью попытаться намекнуть Москве на якобы возможность «решительного многовекторного поведения полностью независимого государства». Достаточно дурацкий по своему содержанию», — считает Александр Запольскис.