Рига, , 16:32 — REGNUM Латвийское театральное сообщество активно обсуждает ситуацию, которая сложилась после публикации открытого письма директора Рижского русского театра им. М. Чехова Даны Бйорк, информирует портал Press.lv.

В письме Дана Бйорк выступила с утверждением, что латышское театральное сообщество полностью игнорирует существование Рижского русского театра им. М. Чехова в латвийской культурной среде. По ее словам, за 4 часа церемонии, которые потребовались, чтобы вручить в 17 категориях призы национальной латвийской театральной премии Spēlmaņu nakts (Ночь лицедеев), русский театр не был упомянут ни разу. Это происходит не первый год, написала Дана Бйорк.

Дайга Шилиня, глава Союза театральных работников и организатор премии «Ночь лицедеев», сообщила, что в ситуации виновато само руководство театра им. М. Чехова, не выдвинувшее ни одну работу на конкурс.

Однако в поддержку Даны Бйорк, солидаризируясь с её позицией, выступила известный критик Силвия Радзоба, а также триумфатор «Ночи лицедеев», чей спектакль получил в этом году Гран-при, режиссёр Элмар Сеньков.

Рижский драматический театр, который сегодня носит имя легендарного русского актёра Михаила Чехова, был открыт 2 октября 1883 года.