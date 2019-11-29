Минск, , 16:32 — REGNUM Изменения состава правительства Белоруссии будут продолжены как в ближайшее время, так и потом, заявил 29 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает belta.by.

По его словам, основные кадровые перестановки произойдут после Нового года, когда действующий кабмин отчитается о результатах своей работы.

«Основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности. И, как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только — всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать», — пояснил Александр Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский президент уже назначил министра экономики Белоруссии Дмитрия Крутого на должность первого вице-премьера, а занимавшего этот пост Александра Турчина перевёл на должность главы Минской области.

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