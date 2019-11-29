Москва, , 16:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин напомнил о решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

«Мы должны еще раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая унесла десятки миллионов жизней людей, о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на восток, и о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в освобождении Европы и мира», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что все мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в 2020 году, должны быть организованы на самом высоком уровне. Также глава государства напомнил об общем вкладе всех народов России в борьбу против врага.

Путин также попросил все общественные организации страны принять самое активное участие в подготовке соответствующих мероприятий.