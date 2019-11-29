Рига, , 16:22 — REGNUM Более 40 000 жителей Латвии высказались в пользу проведения референдума о роспуске XIII Сейма. Об этом сообщает портал Mixnews.lv.

Кампания по сбору подписей, открытая Центральной Избирательной Комиссией Латвии на портале latvija. lv, стартовала 15 ноября. Чтобы референдум о роспуске парламента состоялся до 14 ноября 2020 года необходимо собрать 154 865 подписи или одну десятую часть от всех имеющих право голоса.

Напомним, в первые дни под петицией подписывалось по несколько тысяч человек в день, сейчас темп сбора подписей упал. Представители руководства страны проводят активную кампанию, в которую включились бывшие президенты страны Валдис Затлерс и Вайра Вике-Фрейберга, убеждая общество не продвигать эту инициативу. Их основной аргумент в том, что перевыборы не будут способствовать стабильности общества, а в их результате ничего не изменится.