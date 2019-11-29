Нальчик, , 16:21 — REGNUM Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должно быть организовано в России на высшем уровне, заявил 29 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Мы уже приступили к подготовке 75-летия Великой Победы, наступающий год объявлен в нашей стране Годом памяти и славы. Все мероприятия, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, должны пройти на самом высоком уровне», — отметил глава государства.

Путин также призвал «знать и беречь правду» о Великой Отечественной войне и не забывать, кто сотрудничал с нацистами и «подталкивал» их к походу на восток.