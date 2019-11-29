Симферополь, , 16:22 — REGNUM Ребёнка, отравившегося вместе со своей семьёй в Симферополе неизвестным химическим веществом, перевели из реанимации в терапевтическое отделение детской клинической больницы. Об этом 29 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

«Мальчика перевели из реанимации ГБУЗ РК «Республиканская детская инфекционная клиническая больница» в терапевтическое отделение для дальнейшего обследования и наблюдения. Его состояние оценивается, как «средней степени тяжести», — уточнили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала медиков в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья своих детей. К моменту прибытия «скорой помощи» десятимесячный ребёнок скончался, ещё двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика — в срочном порядке доставили в больницу, в которой девочка позже умерла.

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