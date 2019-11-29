Тегеран, 29 ноября 2019, 16:21 — REGNUM 28 ноября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что недавние замечания главы внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ива Ле Дриана являются «безответственными» и «неконструктивными». Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.
По словам дипломата, заявления МИД Франции всерьез подрывают все политические инициативы государств-членов СВПД, считающих, что незаконные санкции с Ирана нужно незамедлительно снять. Дипломат напомнил о том, что ИРИ частично приостанавливает выполнение своих обязательств по СВПД в ответ на выход США из договора и полнейшее бездействие Европы. Он отметил, что Иран имеет право частично выходить из «ядерной сделки» в соответствии со статьей 36 соглашения.
Раннее Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция рассматривает восстановление санкций, снятых в 2015 году после заключения «ядерной сделки».