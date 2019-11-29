Вильнюс, , 16:14 — REGNUM Прокуратура Литвы сегодня, 29 ноября, в Вильнюсском окружном суде потребовала условного лишения свободы на три года экс-президента Литвы Роландаса Паксаса и издателя медиахолдинга Lietuvos rytas Гедвидаса Вайнаускаса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политик обвиняется в том, что он в 2015 году, будучи председателем партии «Порядок и справедливость», договорился с Вайнаускасом принять взятку в размере 15 тыс. евро и взамен повлиять на строительных инспекторов, чтобы те разрешили использовать новый магазин торговой сети Norfa в литовском городке Пренай.

Паксас после того, как дал обещание, встретился с тогдашним вице-министром защиты окружающей среды Альгирдасом Гунявичюсом и сказал, чтобы сотрудники Каунасского отделения планирования территорий и госконтроля над строительством Государственной инспекции по планированию территорий и строительству как можно быстрее подписали акт о завершении строительства магазина.

Подозревается, что сам Вайнаускас договорился принять взятку в размере от 14 до 43 тыс. евро и взамен повлиять на приближенных к нему сотрудников Службы расследования финансовых преступлений, которые в то время расследовали дело о присвоении денег ЕС, в котором была замешана компания BOD Group, которая занимается возобновляемой энергетикой и высокими технологиями.