Москва, , 16:12 — REGNUM В Северной Корее наступает понимание того, что год заканчивается, а уступок со стороны США Пхеньян, скорее всего, не дождётся, так как руки американского президента Дональда Трампа связаны внутриполитической ситуацией в США, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что после ракетных пусков, проведённых в КНДР, Соединённые Штаты призвали Северную Корею вернуться к переговорам и прекратить провокации.

«Северокорейцы называют провокациями американские военные учения. А американцы называют провокациями северокорейские ракетные пуски. Проблема, однако, в следующем — ни та, ни другая сторона не брала на себя официальных обязательств их запрещать и не проводить. Поэтому они — и США, и КДНР — как бы нарушают дух соглашения, но не букву. Просто в преддверии Нового года напряжённость возрастает, так как северокорейцы ещё в апреле сказали, что «мы будем ждать до конца года — пока США не сменят свою переговорную стратегию, а потом посмотрим», — сказал Асмолов.

Год между тем заканчивается, и, как отметил Асмолов, становится понятно, что Трамп, может быть, и пошёл бы на некоторые уступки, но не в той ситуации, когда «у него на хвосте импичмент». Если лидер КНДР Ким Чен Ын в этой ситуации относительно свободен, то у Трампа руки связаны тем, что он вынужден соотносить свои действия с внутриполитической обстановкой США и общественным мнением. А это значит, что перед Трампом стоит дилемма: для того чтобы идти на диалог, надо идти на уступки, но после этого все его политические противники скажут, что такие уступки «жуткому, тираническому режиму» неприемлемы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп выступил в связи с недавними ракетными пусками, проведёнными КНДР, и призвал Северную Корею вернуться к переговорам и прекратить провокации. По мнению Вашингтона, Северная Корея должна вернуться к соблюдению своих обязательств в рамках резолюции Совбеза ООН.

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