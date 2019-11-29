Вильнюс, , 16:11 — REGNUM Литовский министр науки и образования Альгирдас Монкявичюс готов уйти в отставку, если в бюджете на 2020 год на зарплаты учителям не будет выделена оговоренная ранее в соглашении с профсоюзами сумма денег, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 ноября. Об этом министр заявил после встречи с профсоюзами, которые пригрозили предупредительными забастовками учителей.

Ещё два года назад власти подписали с профсоюзами учителей соглашение по плавному повышению зарплат, очередной этап которого должен был быть реализован в 2020 году, однако в бюджете на зарплаты учителям заложили дополнительных не 117 млн евро, как оговаривалось ранее, а 55 млн евро.

Учителя пригрозили забастовками и заявили, что не могут идти на дальнейшие компромиссы, поскольку даже ранее согласованная сумма стала результатом многомесячных переговоров и уступок.