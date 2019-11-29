Минск, , 16:07 — REGNUM СССР на ближайшие четыре года возглавит постсоветская Белоруссия. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая 29 ноября в своём дворце высокопоставленных белорусских чиновников, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Бывший глава правительства Белоруссии Михаил Мясникович согласован на должность руководителя председателя Коллегии ЕЭК, сообщил Лукашенко. Сейчас Мясникович возглавляет Совет Республики — верхнюю палату Национального собрания (парламента Белоруссии), а ещё ранее был назначен главой Академии наук (выборность её главы Лукашенко ликвидировал).

«Речь идёт о том, что предстоящие годы для нас весьма почётны и в то же время ответственны. Мы фактически возглавим весь Советский Союз, — сказал он Мясниковичу. — При этом вы видите, какие интеграционные процессы идут. Поэтому фактически придется тащить воз за всех».

Лукашенко сообщил также Мясниковичу, что в феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Белоруссии. Она же одновременно назначит на четыре года своего председателя Коллегии ЕЭК. Кроме того, нынешний глава Совбеза Белоруссии Станислав Зась назначен генсеком ОДКБ с 1 января 2020 года. Также в будущем году Белоруссия будет сопредседательствовать в СНГ и председательствовать в Высшем госсовете Союзного государства.

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

Сегодня же белорусский лидер обсудил вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата Совбеза с его госсекретарем, «культиватором национального языка» Станиславом Засем и главой президентской администрации Натальей Кочановой. Как проинформировала пресс-служба президента, он им сказал: «Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая, и силовая оборона в ОДКБ, и в Союзном государстве Высший госсовет нынешний президент Белоруссии возглавляет».

Также читайте: Белоруссия: Лукашенко зачищает силовиков

Напомним, в декабре 1991 года руководство Белоруссии (глава парламента Станислав Шушкевич и глава правительства Вячеслав Кебич) подписали так называемые «Беловежские соглашения» о роспуске СССР. Считается, что с тех пор СССР фактически ликвидирован, хотя юридически механизмов для принятия такого решения не было у руководителей России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Белоруссии.

Также отметим: первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году, и с тех пор Александр Лукашенко бессменно занимает президентское кресло, готовясь в 2020 году продлить своё в нём пребывание ещё на пятилетку. В ходе первой президентской кампании Лукашенко обещал «восстановить страну» (СССР) и «разрушенные связи», а в ходе нынешней заявляет, что «суверенитет и независимость — это святое».