Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Исполнительный продюсер мультсериала «Симпсоны» Эл Джин заявил, что анимация продолжится и не собирается закрываться. Об этом он заявил в интервью изданию Metro.

«Без претензий к мистеру Эльфману, но мы готовим 32-й сезон, который должен выйти в следующем году, а также не планируем заканчивать сериал», — сказал Джин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автор заглавной музыкальной темы к «Симпсонам» Дэнни Эльфман заявил о грядущем окончании мультсериала.

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