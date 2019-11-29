Лондон, , 16:03 — REGNUM Оборонные расходы в Североатлантическом альянсе (НАТО) вырастут на $400 млрд к 2024 году по сравнению с их уровнем в 2016 году. Об этом 29 ноября рассказал на пресс-конференции в Лондоне генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит $400 млрд», — заявил Столтенберг.

Кроме этого, он отметил, что такой рост оборонных расходов является беспрецедентным прогрессом, делающим НАТО сильнее.

«Мы на правильном пути, но мы не можем этим довольствоваться. Мы должны сохранить этот импульс», — также заявил генсек организации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Лондоне, что лидеры стран альянса на саммите в Лондоне в начале декабря намерены обсудить отношения НАТО с Россией и контроль над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).