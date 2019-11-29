Киев, , 15:57 — REGNUM Действия президента Украины Владимира Зеленского и его команды улучшили атмосферу переговоров по Донбассу. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак 29 ноября во время посещения Станицы Луганской на линии соприкосновения сторон.

По его словам, после прихода Зеленского к власти произошло множество конкретных шагов: обмен пленными, разминирование, отвод техники, соглашения по «формуле Штайнмайера». Эти шаги направлены на выполнение Минских договорённостей.

Такие действия идут на пользу Украине, Киев ничего не теряет, но улучшает ситуацию для своего народа и демонстрирует стремление к миру, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже пройдет очередная встреча в «нормандском формате» по украинскому урегулированию. Президент Украины Зеленский не исключил отдельных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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