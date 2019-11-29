Москва, , 15:49 — REGNUM Большинство белорусов выступают за союзничество с Россией. Но если конкретно оценивать ответы на каждый вопрос, то картина будет не столько однозначной, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя данные опроса.

«Так, более 57% опрошенных высказались за союзнические отношения, а большинство остальных — за партнерские. Это немного иная форма взаимодействия.

Союз предполагает, что при необходимости союзник пойдет на жертвы и риски для защиты интересов своего союзника, партнерство всё-таки ближе к схеме «дашь-на-дашь».

Видимо, несмотря на традиционно дружественное отношение к россиянам большинства населения страны, которое, фактически является русским и по происхождению, и по языковому принципу, слишком тесно связывать себя с Россией почти половина белорусов не хочет.

И это обеспечивает поддержку той политике, которую проводит Лукашенко, всячески саботируя интеграцию в союзное государство и устраивая политические демарши в попытках выторговать у России новые преференции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, почти 90% белорусов выступают за союзнические отношения с Россией. 57,6% белорусов считают наиболее приемлемыми с Россией союзнические отношения. 31,8% — за партнерские.

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