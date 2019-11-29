Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Оппозиционные партии предлагают властям новую модель выборов 2020 года. Лидеры партий, в том числе, «Европейская Грузия», «Национальное движение», «Лело», «Движение строительства», «Демократическое движение — единая Грузия», сегодня, 29 ноября подписали соответсвующий документ. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».

Лидеры партий заявляют, что подготовленная ими инициатива будет направлена в ОБСЕ, и в случае одобрения, представлена в парламенте.

Согласно проекту оппозиции, парламент должен состоять из 77 депутатов, избранных по пропорциональной системе, и 73 депутатов, избранных по мажоритарной системе. В результате выборов, проведенных по пропорциональной системе, мандаты должны быть распределены между политическими партиями и избирательными блоками, получившими не менее 3% голосов избирателей. Выборы по мажоритарной системе будут проводиться в многомандатных округах, где число мандатов будет не менее 6 и не более 8.

Напомним, на пленарном заседании 14 ноября парламент Грузии провалил и разработанный большинством проект поправок в Конституцию, который предусматривал проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. С этого дня лидеры оппозиции и созвали новую волну митингов, которые продолжаются до сих пор.