Лондон, , 15:47 — REGNUM Лондон стал лидером в списке городов с самым грязным воздухом. Об этом говорится в исследовании Королевского колледжа британской столицы, сообщает The Times.

Отмечается, что в среднем на кубометр воздуха в метро Лондона приходится 302 мкг загрязнённых микроэлементов. Это в 15 раз выше уровня загрязнения на лондонских улицах.

Специалисты полагают, что проблема загрязнения возникает из-за плохой вентиляции «подземки», а также по причине трения колёс составов о рельсы и работы эксалаторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье 21 ноября были запущены линии Московского центрального диаметра.