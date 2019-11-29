Москва, , 15:47 — REGNUM У Токио есть все причины нервничать, когда из Северной Кореи приходят новости об очередных ракетных запусках, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя реакцию Японию на очередные недавние ракетные запуски, произведённые КНДР.

«У Японии есть проблема — на её территории находятся американские военные базы, и в случае конфликта США и КНДР по японской территории будут бить не столько из-за большой нелюбви к японцам, сколько по стратегическим соображениям. А учитывая плотность застройки и специфические особенности японского общества, у Токио есть все причины нервничать», — сказал Асмолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что в 2019 году северокорейская сторона запустила уже более 20 ракет, что является признаком развития её ракетных технологий. Он рассказал, что в связи с пусками ракет в Японии прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония назвала ракетные пуски КНДР вызовом для международного сообщества