Москва, , 15:47 — REGNUM Введение моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе — это переговорный вопрос, заявил 29 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ни одна из стран не может сказать, что она не разделяет озабоченности России в связи с тем, что такая важная область — контроль над вооружениями — осталась без какого-либо документального или юридически-правового регулирования», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года президент России Владимир Путин направил главам некоторых государств, включая страны НАТО, письмо с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД в европейских странах и других регионах мира. На послание отказом ответили глава Франции Эммануэль Макрон и правительство ФРГ.

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