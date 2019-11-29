Минск, , 15:47 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил в качестве кандидата на пост главы Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) нынешнего председателя верхней палаты парламента Белоруссии (Совета республики) Михаила Мясниковича.

«Конечно, мы думали над тем, кого же рекомендовать. Правда, и желающие были. Но я считаю, что это вам под силу, только вам», — приводит слова белорусского лидера на встрече с председателем Совета республики агентство БелТА.

Помимо этого, Лукашенко отметил, что для данной должности у Мясниковича, в отличие от других кандидатур, есть большая сила и опыт, а также большая дипломатичность.

Напомним, в феврале 2020 года председательство в ЕЭК перейдет к Белоруссии. Одновременно с этим страна получит право назначить на четыре года своего председателя Коллегии ЕЭК.