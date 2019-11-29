Брюссель, , 15:43 — REGNUM Главы стран — членов Североатлантического альянса на предстоящем в декабре саммите, который пройдёт в Лондоне, примут решение о новом повышении готовности сил НАТО. Об этом сегодня, 29 ноября, на пресс-конференции заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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По его словам, которые приводит ТАСС, лидеры НАТО примут решения по ряду вопросов, включая тему повышения готовности сил альянса, по космосу, борьбе с терроризмом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Североатлантический альянс признал космос сферой военной деятельности НАТО. Как уточнил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг, космос является «частью повседневной жизни», а также важен для защиты альянса, в частности навигации и разведки.

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