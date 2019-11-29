миасс, , 15:42 — REGNUM Бывший мэр Миасса Геннадий Васьков осуждён к колонии строгого режима. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки, сообщает пресс-служба челябинской облпрокуратуры.

Суд выяснил, что в 2017 году чиновник попросил 1 млн рублей за создание условий для муниципального контракта на покупку здания под детский сад по завышенной цене. Деньги на здание шли из бюджета. Было потрачено более 24 млн рублей. Здание в итоге купили, но оно оказалось непригодно для детсада.

При этом Васьков дал добро на ввод его в эксплуатацию как детсада. Муниципалитет понёс ущерб в размере больше 24 млн рублей.

Дело было заведено по данным ФСБ. В мае 2018 года Васьков покинул пост мэра и был задержан и арестован. Суд назначил ему три с половиной года строгого режима.

Отметим, ранее были осуждены трое участников этой аферы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале вынесен приговор по делу об афере со зданием детсада