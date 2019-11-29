Москва, , 15:42 — REGNUM Главным посылом статьи всё-таки было не обсуждение возросшей роли России, а идея о том, что, начав проводить более самостоятельную от США политику, Турция смогла существенно повысить своё значение в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя публикацию турецкого СМИ о России как «стихийном бедствии» для Запада.

«Дословно в статье влияние Турции на Запад сравнивается с цунами, Китая — с глобальным потеплением, а России — с ураганом. То есть автор с помощью образных сравнений стремился описать векторы и пространство политической экспансии каждой из стран.

В этом смысле влияние Китая всё-таки следует расценить как более значительное — глобальное потепление действует на весь мир и действует долговременно, а цунами и ураган, несмотря на большее разрушительное воздействие, локальны.

Впрочем, развивая это сравнение, можно связать возрастание влияния России с ростом влияния Китая — на фоне глобального потепления ураганы случаются чаще и становятся более сильными», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, действия РФ, КНР и Турции в отношении западных стран сравнила со стихийными бедствиями в своей публикации турецкая газета Sabah.

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