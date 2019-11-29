Брюссель, , 15:43 — REGNUM Отношения НАТО с Россией и контроль над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) намерены обсудить лидеры стран альянса на саммите в Лондоне в начале декабря. Об этом заявил 29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

По его словам, Россия будет одной им тем саммита. Все члены Североатлантического альянса имеют единую позицию: нарушение ДРСМД носит агрессивный характер.

Однако действия организации будут взвешенными и конструктивными, заверил он. Россия не ведет себя агрессивно по отношению к НАТО, однако альянсу нужно реагировать на рост военного потенциала РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Россию реальной угрозой для НАТО и заявил, что противостоять этой угрозе можно путем международного сотрудничества.

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