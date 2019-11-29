Сухум, , 15:39 — REGNUM Делегация Абхазии готовилась к участию в международной торговой выставке продуктов питания и напитков «Food Africa-2019» 9−11 декабря Каире. Были заключены необходимые договоры с принимающей стороной. Однако внезапно организаторы выставки устно сообщили руководству Торгово-промышленной палаты (ТТП) Абхазии, что по требованию посольства Грузии Абхазия исключена из стран-участниц мероприятия. Об этом 29 ноября сообщает агентство «Апсныпресс».

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Представители грузинского посольства в своем обращении ссылались на то, что Абхазия — «это один из районов Грузии». По итогам проведенных переговоров МИД Египта с организаторами выставки 19 ноября в адрес Торгово-промышленной палаты поступил официальный отказ, который объясняется «нежеланием подрывать отношения с МИД Египта, а также в целях сохранения имиджа своей выставки». Руководство ТПП направило официальное письмо в адрес «Food Africa 2019», в котором выразило свою протест.

По словам президента Торгово-просышленной палаты Тамилы Мерцхулава, данный случай не является исключением: «Посольства Грузии по всему миру очень быстро реагируют на участие ТПП РА в различных выставочно-ярмарочных мероприятиях и препятствуют этому процессу».

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