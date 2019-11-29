Киев, , 15:40 — REGNUM Земельный вопрос, борьба с коррупцией и падение уровня жизни на Украине — это три основные причины стремительного падения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 29 ноября в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что раздражение общества вызвали, во-первых, попытки Зеленского и его команды принять без референдума законопроект об открытии рынка земли. Во-вторых, избиратели разочарованы отсутствием борьбы с коррупцией. В частности, Бортник прокомментировал работу генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

«Я думаю, Рябошапка был человеком президента, когда президент его назначал. Судя по тому, что дальше делает Рябошапка, у меня есть серьёзные сомнения касательно того, что он человек президента. Складывается впечатление, что он играет свою игру, ориентируясь на какие-то другие центры силы», — рассказал эксперт.

Он считает, что отставка генпрокурора Украины с высокой долей вероятности может произойти зимой-весной 2020 года.

Третья проблема Зеленского — отказ от обещаний в части повышения уровня жизни жителей Украины. Несмотря на предвыборные обещания, тарифы не были снижены, зарплаты не выросли, а в стране продолжаются инфляционные процессы, отметил Бортник.

По его прогнозам, премьер-министра Украины Алексея Гончарука могут отправить в отставку осенью 2020 года.

«В целом, рейтинг власти сейчас находится не на 50−60%, а примерно 30−40%», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи зафиксировали ускоряющееся падение рейтинга поддержки Зеленского. По состоянию на ноябрь 2019 года, из 72% поддержки у него осталось 52%.

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