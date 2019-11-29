Москва, , 15:34 — REGNUM Пхеньян сумел опровергнуть убеждение своих противников в том, что Северная Корея располагает лишь «ржавыми ракетами», считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя реакцию Японии на недавние ракетные пуски КНДР, которые Токио охарактеризовал как вызов для всего международного сообщества.

«Они преувеличивают. Это не вызов для международного сообщества. Это большая проблема для тех, кто рассчитывал на то, что северокорейская военная промышленность — это ржавые ракеты, которые можно перебить одним превентивным ударом, после чего КНДР уже не будет представлять угрозы, — сказал Асмолов. — А теперь выясняется, что у Северной Кореи есть крупнокалиберная реактивная система залпового огня (РСЗО). Мобильная и бьющая на дистанцию больше 300 км. И это очень сильно меняет военные планы и льёт холодную воду на головы ястребов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сказал, что ракетные запуски, проведённые в КНДР, это серьёзный вызов для всего международного сообщества. Суга также добавил, что из-за угрозы действий КНДР Япония продолжит тесное сотрудничество c США.

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