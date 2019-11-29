Москва, 29 ноября 2019, 15:34 — REGNUM Пхеньян сумел опровергнуть убеждение своих противников в том, что Северная Корея располагает лишь «ржавыми ракетами», считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя реакцию Японии на недавние ракетные пуски КНДР, которые Токио охарактеризовал как вызов для всего международного сообщества.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сказал, что ракетные запуски, проведённые в КНДР, это серьёзный вызов для всего международного сообщества. Суга также добавил, что из-за угрозы действий КНДР Япония продолжит тесное сотрудничество c США.
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