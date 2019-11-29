Москва, , 15:34 — REGNUM Попытки «дрейфовать» в сторону от закона об особом статусе Донбасса осложнят урегулирование ситуации на Украине, заявил 29 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что закон об особом статусе Донбасса является составной частью минских договоренностей.

«Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает закон об особом статусе Донбасса «краеугольным» вопросом урегулирования вооружённого конфликта.

Напомним, 9 декабря в Париже должен состояться саммит Украина — Германия — Франция — Россия в «нормандском формате».

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