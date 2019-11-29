Москва, , 15:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, как это и было запланировано, примут участие в открытии магистрального газопровода «Сила Сибири». Об этом 29 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как и планировалось, мы ожидаем, что телемост (в котором примут участие Владимир Путин и Си Цзиньпин) состоится и «Сила Сибири» заработает, газ пойдет в Китай», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Также он отметил, что реализация данного проекта одинаково важна как для России, так и для Китая.

«Осуществление таких трансрегиональных проектов внутри страны, безусловно, способствует развитию многих регионов: регионы, которые получают такой объект у себя на территории, впоследствии получают дополнительную инфраструктуру, дополнительные рабочие места», — объяснил Дмитрий Песков.

Также в пресс-службе Кремля уточнили, что торжественная церемония открытия газопровода «Сила Сибири» состоится 2 декабря.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган действительно планируют совместное участие в открытии газопровода «Турецкий поток», которое состоится в начале января 2020 года.