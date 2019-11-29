Тегеран, , 16:04 — REGNUM 28 ноября Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Ираке Ирадж Маседжи заявил, что поджог консульства Исламской республики в Эф-Наджафе попыткой разрушить двусторонние отношения между Ираном и Ираком. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«Нет сомнений в том, что поджог дипломатического представительства был устроен для того, чтобы ухудшить дружественные отношения между двумя соседними странами», — подчеркнул дипломат. Он также отметил, что в Ираке находится множество иностранных агентов, которые мешают развивать связи между двумя государствами. «Иранцы знают, что иракский народ не поддерживает вандалов, напавших на консульство», — заявил Ирадж Маседжи.

Раннее в Эф-Наджафе толпа протестующих подожгла консульство Ирана. Информации о пострадавших пока не поступало.