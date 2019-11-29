Москва, , 15:29 — REGNUM Своим заявлением о том, что Россия является реальной угрозой для НАТО, министр обороны Великобритании Бен Уоллес «подтверждает рецепт, который выписал Североатлантическому альянсу президент Франции Эммануэль Макрон, охарактеризовав ситуацию как «смерть мозга». Такое мнение в эфире НСН высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

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По словам российского сенатора, НАТО «своим статусом, характером, структурой» не приспособлена для того, чтобы противодействовать возникшим угрозам и вызовам.

«НАТО бессмысленна с точки зрения противодействия терроризму, киберугрозам, распространению оружия массового поражения, неконтролируемой миграции, потеплению климата, инфекционным заболеваниям», — отметил сенатор.

Косачёв добавил, что у альянса сейчас нет реальной повестки дня, и НАТО само её для себя придумывает.

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«Эта повестка дня, в том числе, в будировании истории с некой угрозой, которая исходит от России, и необходимостью перед этой угрозой дополнительно сплачивать ряды государств-членов НАТО, — сказал Косачёв, подчеркнув, что ничего другого за этим заявлением министра обороны Великобритании он не усматривает.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии «смерти мозга».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в ходе своей речи на предвыборных дебатах министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что России представляет реальную угрозу для НАТО и постоянно и методично испытывает решимость стран — членов альянса. Он добавил, что для этого РФ ведет гибридную войну на Украине. По его мнению, бороться с Москвой можно только с помощью развития сотрудничества в рамках НАТО и так называемого альянса «Пять глаз» (Five Eyes), включающего в себя спецслужбы Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

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