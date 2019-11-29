Ташкент, , 15:26 — REGNUM Единый туристический бренд Туркестана с совместными привлекательными продуктами предложил создать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на консультативной встрече глав государств Средней Азии в Ташкенте, сообщили 29 ноября в пресс-службе узбекистанского лидера.

Глава государства также предложил организовать международную туристическую конференцию «Путешествие по Туркестану». Кроме того, Мирзиёев выступил за выработку совместных продуктов для решения проблем водопользования.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября во время второй консультативной встречи глав государств Туркестана президент Таджикистана Эмомали Рахмон был избран председателем международного фонда спасения Аральского моря.

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