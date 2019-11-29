Тбилиси, , 15:22 — REGNUM Все стороны согласились, что «немецкая модель» станет предметом обсуждения 30 ноября в Тбилиси на встрече власти и оппозиции Грузии с участием дипломатов. Об этом 29 ноября заявил глава представительства Евросоюза в Грузии Карл Харцель, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Карл Харцель

По словам Харцеля, что это будет полезная и содержательная дискуссия.

«Все стороны согласны с тем, что предметом обсуждения будет вопрос «немецкой модели», а также другие вопросы. На мой взгляд, было бы полезно добиться результата, если будет достигнуто более широкое обсуждение возможностей и ограничений, а не заранее определенной повестки дня. Это будет полезная и содержательная дискуссия, в том числе с участием Венецианской комиссии, которая будет представлена на столе диалога для анализа возможностей. Как вы знаете, это один из вопросов, а более широким вопросом является преодоление политической поляризации и поиск пути к диалогу, чтобы лучше понять, как двигаться дальше. Это имеет решающее значение для Грузии», — сказал Карл Харцель.

Перехода на германскую модель избирательной системы требовали депутаты от партии «Европейская Грузия», но парламентское большинство не поддержало предложенный этой партией законопроект. На пленарном заседании 14 ноября парламент Грузии провалил и разработанный большинством проект поправок в Конституцию, который предусматривал проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. С этого дня лидеры оппозиции и созвали новую волну митингов, которые продолжаются до сих пор.

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