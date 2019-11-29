Тегеран, , 16:00 — REGNUM 28 ноября Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил о помиловании 34 заключенных в провинции Хормозган в честь дня рождения пророка Мухаммеда и имама Садека. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Были помилованы заключенные, приговоренные к лишению свободы общественными и революционными судами, а также Судебной организацией вооруженных сил Ирана. Раннее соответствующие комиссии вынесли решение о том, что заключенные отвечают необходимым условиям для помилования и подали прошение Верховному лидеру страны.

Министр юстиции Хормозгана Али Салехи заявил, что аятолла Хаменеи принял решение в соответствии со статьей 11 Конституции Ирана, которая разрешает лидеру страны осуществлять помилование по рекомендации органов судебной системы.