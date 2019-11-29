Ташкент, , 15:15 — REGNUM Региональный совет по транспортным коммуникациям среди стран Туркестана предложил создать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на консультативной встрече глав государств региона, сообщили 29 ноября в пресс-службе узбекистанского лидера.

Глава государства отметил, что транспортная система Туркестана должна обеспечивать слаженные коммуникации внутри самого региона. По его мнению, ускоренное создание транспортного совета будет способствовать достижению этой цели.

Мирзиёев также выразил готовность рассмотреть совместные проекты по созданию энергетической инфраструктуры, в том числе с элементами возобновляемых источников электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Ташкенте прошла вторая консультативная встреча глав государств Туркестана. В рамках мероприятия президент республики Шавкат Мирзиёев предложил своим коллегами провести инвестиционный форум, который позволит расширить торгово-экономическое сотрудничество стран региона.

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