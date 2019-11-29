Тегеран, , 15:41 — REGNUM 28 ноября командующий военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что ВМФ Ирана получит беспилотники с большим радиусом действия в ближайшие месяцы. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, новые беспилотники будут летать на радиус 200 000 км. Он также подчеркнул, что Иран постоянно улучшает свои эсминцы «Jamaran» для того, чтобы превращать их в современные военные корабли.

Хоссейн Ханзади отметил, что сегодня Персидский залив является одним из самых безопасных водоемов мира, в то время, как настоящая опасность сосредоточена в Красном море. Он также заявил, что Иран может присутствовать в Атлантическом и Тихом океанах и Мексиканском заливе.