Москва, , 15:10 — REGNUM Сотни региональных телеграм-каналов на уходящей неделе радовали читателей курьезами, конфузами и новостями, которых почти не заметили газеты: оренбургский мост в пустоту, девушка-сигарета «для бросания», яблочный слон, нано-пленки из Дагестана, советы сахалинских чиновников — все лучшее в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В регионах готовятся к Новому году, что зачастую оборачивается различными правонарушениями. «Черноземец» пишет, что в Воронежской области на днях задержали «черных лесорубов», которые вырубили сразу 107 сосен. Преступники не смогли объяснить, для чего им потребовалось столько деревьев. «Действительно, и зачем им понадобилось столько сосен в преддверии нового года, вы не знаете?» — интересуется канал.

В Ярославле к деревьям относятся более бережно. «Взгляд за МКАД» рассказывает про случай на ярославском кладбище, где родственники почивших укрыли на зиму зеленые насаждения. Вот только чехлы на деревьях оказались похожи на привидения: белые, с черными глазами. «Чехлы — огонь. Туи выживут, а вот вечерние посетители погоста могут и того…» — иронизирует канал.

«Гоу31» для подобных курьезных историй даже запустил отдельную рубрику: «Трэшовые акции Белгорода». На прошлой неделе она пополнилась новой историей. Сотрудники Областного центра медицинской профилактики и волонтеры-медики ходили по городу и уговаривали белгородцев бросить курить. «Горожанам предлагали сделать селфи с девушкой в костюме гигантской сигареты и «бросить» её», — рассказывает канал.

Северо-Западный федеральный округ

«ТопГан» радуется, что конкурс на самое смешное название российского населенного пункта завершился убедительной победой Северо-Запада. Первое место заняло село Мутный Материк из республики Коми, третье место — поселок Морозилка из Архангельской области. Между ними расположился забайкальский Хохотуй.

А «Сила Поморья» обнаружила, что через небольшую речку в области протянули шланг, по которому качают с одного берега на другой молоко. «У нас тут 21 век: Арктика, ракеты бороздят космос, подлодки по дну морскому шуршат, алмазы — с голову бычка. И молокопровод, чтоб вы завидовали все, у вас такого нет). То есть молоко перекачивают на другой берег по шлангу, как же люди без молока-то! Просто мост между деревнями развалился, обычное дело».

Приволжский федеральный округ

«Страновед» обратил внимание на завершившийся экономический форум «Оренбуржье — сердце Евразии», который прошел необычайно весело. «Больше всего участникам форума запомнился зажигательный танец председателя правления Ремесленной палаты Оренбургской области Евгения Ларина», — считает канал. Бизнесмен, судя по видео на канале, отплясывал в самом деле лихо и экспрессивно.

«Урал56» пишет, что на набережной Оренбурга появился мост в никуда: он попросту упирается в склон какого-то овражка. В городе говорят, что мост хорошо символизирует жизнь в Оренбурге и, видимо, может стать новым его брендом.

В соседнем Татарстане телеграм-каналы удивлялись другому изобретению. Здесь начали устанавливать садакоматы. «Рассказы о смешной России» уточняют, что это специальные аппараты для приема милостыни.

С религией связана еще одна история. «Башкирский домовой» рассказывает про уфимский поселок Тимашево, который построен рядом с кладбищем и изобилует похоронными салонами. «На центральной улице поселка в каждом третьем доме расположен салон ритуальных услуг. «Детям играть негде, кругом памятники. Ни в школу пройти, ни в садик, нам ни в поликлинику, никуда нельзя пройти», — жалуются жители». Говорят, на засилье ритуальных служб пожаловались даже Путину.

А в Волгограде обсуждают очередное дело о реабилитации нацизма. Студент одного местного вуза высказал мысль, что немцам стоило «нас захватить». «Сталингумрак» по этому поводу удивляется, как такие мысли могут прийти в голову жителям «столицы патриотизма», и советует в качестве наказания вменить изучение истории не только провинившемуся, но и всей его семье.

Южный федеральный округ

На юге России новости веселее. «Большой ставропольский канал» радуется возвращению местного бренда — легендарного яблочного слона Ставрополья. Собранную из яблок огромную скульптуру животного показали на конференции «Яблоки» в Минводах. «Кстати, пример региона-хозяина конференции оказался заразителен и для гостей. В пару к ставропольскому яблочному слону в КЧР собрали гигантскую грушу», — рассказывает канал.

«Южная башня» пишет про удивительный рецепт, выписанный врачом-лором, который посоветовал пациенту в случае неэффективности лечения съездить к святым мощам в Симферополь. «Тут проблема в том, что люди должны понимать, что при проблемах со здоровьем надо идти сначала к врачу, а потом уже в церковь или иные места. Если поменять местами, статистика по болезням и смертности может оказаться не столь веселой», — считает канал.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Другой Нальчик» рассказал о не самой заметной проблеме Северного Кавказа. Оказалось, здесь полным ходом идет вымирание языков. К примеру, по словам специалистов, кабардино-черкесскому языку осталось жить не больше сорока лет. «За последние годы местные ученые не защитили ни одной диссертации на кабардинском или балкарском языках. Молодежь не читает книги на родных языках, не слушает радио, не ходит в национальные театры. Тиражи газет и журналов на национальных языках падают, книги печатают в 300−500 экземплярах, тираж учебников за десять лет сократился вдвое», — сетует канал.

В «Стрелах Казбека» более позитивная новость. Несмотря на некоторое отставание региона в научно-техническом развитии, ученые Дагестана сумели изобрести «полезную для всего человечества вещь» — тончайшую, в один или несколько атомов, невидимую пленку для защиты музейных экспонатов и медицинских инструментов. «Такими слоями можно будет надежно защитить от воздействия окружающей среды книги, изделия из бронзы, серебра. Также новую технологию можно будет применять для создания на медицинских инструментах защитного бактерицидного слоя», — делится открытием канал.

Уральский федеральный округ

«Челябушка» рассказывает про необычное решение южноуральских депутатов, которые решили разделить попрошайничество на активное и пассивное. За активное, то есть навязчивое приставание с целью гадания и выманивания денег, будут штрафовать. «Пассивная форма — прошение милостыни или спокойное стояние с табличкой; такое нарушением считаться не будет».

Сибирский федеральный округ

Barnaul 22 узнал про самый экстремальный туалет в мире, который обнаружился на в Горном Алтае на высоте 2,6 тыс. метров, при метеостанции Кара-Тюрек. В сообщении уточняется, что туалет очень сильно вибрирует при взлете и посадке вертолетов, а его дверь «норовит улететь в долину соседнего хребта». Надо быть экстремалом, чтобы спокойно пользоваться таким нетривиальным сооружением.

Дальневосточный федеральный округ

«Японский телеграф» радуется за сахалинских чиновников, которые нашли, вероятно, самый дешевый способ борьбы с гололедом. «Чиновники в сахалинском Поронайске рекомендовали жителям, которые ежедневно падают и получают ушибы на льду, покрывающем весь район, клеить на обувь лейкопластырь или изоленту».

А Without cotton wool удивляется приставам Благовещенска. Они призвали должников молиться мощам святого. «В одном из отделов судебных приставов Благовещенска вывешено объявление с приглашением жителей, набравших кредиты, «помолиться святым мощам Спиридона Тримифунтского». У Спиридона Тримифунтского, как уточняет канал, традиционно просят помощи при отсутствии жилья, не выплаченных долгах и кредитах, спорных юридических, имущественных вопросах и финансовых трудностях…

Такие курьезы и истории рассказывали телеграм-каналы страны в последние дни.

Читайте продолжение через неделю в обзоре «Telegram-голоса страны и о стране».