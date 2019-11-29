Москва, , 15:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган действительно планируют совместное участие в открытии газопровода «Турецкий поток», которое состоится в начале января 2020 года. Об этом 29 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается «Турецкого потока», то здесь я могу подтвердить, что президенты Путин и Эрдоган в ходе недавнего телефонного разговора подтвердили свое намерение в начале января открыть вместе этот проект», — заявил Песков.

Также он уточнил, что открытие «Турецкого потока» приурочено именно к этому времени, так как к началу января все наземные работы по строительству газопровода на территории Турции будут завершены.

Кроме этого, пресс-секретарь президента России напомнил, что работа по строительству газопровода «Северный поток — 2» продолжается и выразил надежду на то, что она будет завершена в установленный срок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков не исключил возможности отдельной встречи между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель во время саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.