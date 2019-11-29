Киев, , 15:11 — REGNUM Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко дает нынешней власти «дружеский совет» — «уберите руки от журналистов, не нарывайтесь на неприятности, которые еще больше ускорят падение вашего рейтинга».

С таким заявлением она выступила сегодня, 29 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Тимошенко, новой власти стоит заниматься реальными проблемами людей, а не ущемлять свободу слова. Она подчеркнула, что свобода слова, «пусть и с определенными моментами» — «это безусловная демократическая ценность и едва ли не единственное бесспорное достижение Украины».

Отметим, что 19 ноября состоялась предыдущая «пикировка» Тимошенко и президента Зеленского — глава Украины заявил, что Тимошенко приходила к нему с предложением трудоустроить своих кандидатов на «сладкие» должности, а взамен предлагала голоса своих народных депутатов в Раде. Экс-премьер в ответ дала понять, что политическая карьера Зеленского скоро завершится — «ждем вас на корпоративах».

28 ноября бывшая журналистка и действующий народный депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в стране настолько сильна свобода слова, «что ее пора бы уже приглушить — из уважения к институту президентства фильтровать свою речь».

Сегодня парламентарий подчеркнула, что ее слова были вырваны из контекста.