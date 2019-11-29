Тегеран, , 15:56 — REGNUM 28 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью СNN заявил, что «ядерную сделку» 2015 года все еще можно спасти, однако Европе придется для этого пойти на жертвы. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, Иран соблюдал СВПД, однако в ответ против него были введены новые санкции. Это станет уроком для руководства Исламской республики. Он подчеркнул, что сопротивление врагам приносит больше пользы, чем стремление сотрудничать с ним.

Аббас Арагчи отметил, что торговать с Ираном всегда было законно, и санкции США не могут запретить какой-либо стране это делать. «Европа ушла с иранского рынка из-за нежелания противостоять гегемонии США», — заявил дипломат. Он призвал власти ЕС создать специальный фонд поддержки европейских компаний, желающих сотрудничать с Ираном, чтобы восстановить взаимовыгодный товарооборот.