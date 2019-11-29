Киев, , 15:08 — REGNUM Печерский районный суд отказался удовлетворить ходатайство о взятии на поруки бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, сообщило 29 ноября издание Liga.net.

Суд продлил арест Пашинского ещё на 60 дней.

За депутата хотели поручиться бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар и бывший депутат Рады Андрей Тетерук.

Напомним, экс-депутата арестовали за нанесение травм гражданину Химикусу в конце 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Пашинский может стать фигурантом ещё как минимум трёх дел.

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