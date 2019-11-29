Ташкент, , 15:04 — REGNUM Странам Туркестана необходимо максимально задействовать конкурентные преимущества региона для развития торгово-экономических и инвестиционных связей. Об этом 29 ноября заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на второй консультативной встрече глав государств Туркестана, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

По его словам, странам региона необходимо совместно выявлять возможности и продвигать проекты кооперации в разных отраслях экономики для формирования цепочки добавленной стоимости, расширения торговли и создания новых рабочих мест.

Мирзиёев также предложил главам стран Туркестана организовать в Ташкенте инвестиционный форум, а также ежегодно проводить встречи руководителей торгово-промышленных палат.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Ташкенте прошла вторая консультативная встреча глав государств стран Туркестана. Первое подобное мероприятие прошло 15 марта 2018 года в Нур-Султане.

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