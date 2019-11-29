Киев, , 15:01 — REGNUM Заявление депутата «Слуги народа» о том, что на Украине надо «приглушить» свободу слова — это не случайное, неуклюжее высказывание начинающего депутата Рады, которые еще не умеет прятать свои мысли, а «четкий месседж», заявил 29 ноября украинский политолог Виктор Небоженко.

ИА REGNUM напоминает, что бывшая журналистка и действующий народный депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в стране насколько сильна свобода слова, «что ее пора бы уже приглушить из уважения к институту президентства фильтровать свою речь.»

Небоженко отмечает, что это «четкий месседж опытной, бывшей журналистки, которая точно знает, что и когда можно говорить».

«Я уже не знаю, что хуже, для украинской политики времен «слуга народа» — председатель ключевого комитета парламента, выбирающий себе во время заседания Верховной рады дешевых проституток по телефону или бывшая журналистка, которая требует ограничения свободы слова», — размышляет эксперт.

Он подчеркивает, чтоВасилевская-Смаглюк не говорила об острой проблеме «тотального присутствия кремлевских СМИ в аудиовизуальном ландшафте Украины»

«Это боязно и неприятно… она настаивает на политической потребности сокращении свободы слова в условиях крайне низких профессиональных и моральных качеств депутатов большинства Верховной рады и отсутствия надежной коммуникации, а также обратной связи между новой властью и народом Украины», — резюмировал политолог.

Сегодня, 29 ноября, депутат «Слуги народа» заявила, что ее слова о том, что «пора приглушить свободу слова», вырвали из контекста. Парламентарий подчеркнула, что она лишь призывала людей к самоцензуре.