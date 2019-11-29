Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Конституционный суд РФ заступился за сотрудника профсоюзной организации, которого работодатель принуждал выполнять работу по двум разным направлениям и при этом оплачивал труд по одной ставке, а когда тот отказался от одного из направлений, уволил его.

Конституционный суд Рф Дарья Драй © ИА REGNUM

Поводом для рассмотрение частей пятой и шестой статьи 370 Трудового кодекса РФ на соответствие их Конституции послужила жалоба жителя Ульяновской области. По словам Андрея Хмелевских, летом 2016 года он трудоустроится в аппарат Ульяновской областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Он выполнял обязанности правового инспектора труда, но работодатель попросил его дополнительно взять на себя обязанности технического инспектора труда за доплату, и мужчина согласился.

Спустя полтора года Хмелевский отказался от такого совместительства, но работодатель решил изменить его должностную инструкцию, дополнив документ обязанностями технического инспектора. Хмелевских с этим не согласился и был уволен. В трудовой книжке бывшего сотрудника была оставлена пометка, что уволен он был на основании пункта 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, — отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора.

В попытке восстановиться на работу мужчина обратился в суд, однако добиться этого не смог. Апелляционная инстанция, на основании положений частей пятой и шестой статьи 370 Трудового кодекса РФ, указала на то, что дополнение должностной инструкции заявителя должностными обязанностями профсоюзного технического инспектора труда не влечет за собой изменения трудовой функции работника.

«Поскольку такое дополнение произведено в рамках тех полномочий, которыми наделены профсоюзные инспекторы труда», — отмечено в постановлении суда общей юрисдикции.

Поэтому за защитой своих прав гражданин обратился в Конституционный суд РФ. Этот суд отметил, что трудовая функция — это конкретный вид поручаемой работнику работы. По общему правилу она может меняться только с согласия работника и на согласованных с ним условиях. При этом за иную дополнительную работу полагается доплата.

«Для реализации общественного контроля профсоюзы учреждают должности правовых и технических инспекторов труда», — говорится в решении КС РФ с уточнением, что функции этих работников не идентичны, и произвольное объединение их должностных обязанностей не предполагается.

Также суд указал, что единые права профсоюзных инспекторов также не допускают и увольнения работника в случае отказа от выполнения таких обязанностей.

КС РФ установил, что рассмотренные нормы Трудового кодекса соответствуют Конституции РФ: они не предполагают возможности произвольного включения в должностные обязанности профсоюзного правового инспектора труда обязанностей профсоюзного технического инспектора труда, равно как не предполагают и увольнения работника в случае отказа от выполнения таких обязанностей. Другое толкование их должно быть исключено.

При этом решения судов общей юрисдикции по делу Хмелевских подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий.