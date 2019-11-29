Тбилиси, 29 ноября 2019, 14:54 — REGNUM «Немецкая модель» является требованием гражданских активистов и оппозиции. сначала власти отказывались ее рассматривать, теперь же пикеты и акции сделали «свое дело». Так прокомментировал один из лидеров гражданского движения «Позор» Шота Дигмелашвили известие о том, что 30 ноября состоится встреча представителей власти и оппозиции.
При этом Дигмелашвили отметил, что встреча пройдет на фоне очередной акции: если власть не пойдет на уступку, оппозиция продолжит давление.
По его словам, если власть не пойдет на уступку, они также не уступят.
Перехода на германскую модель избирательной системы требовали депутаты от партии «Европейская Грузия», но парламентское большинство не поддержало предложенный этой партией законопроект. На пленарном заседании 14 ноября парламент Грузии провалил и разработанный большинством проект поправок в Конституцию, который предусматривал проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. С этого дня лидеры оппозиции и созвали новую волну митингов, которые продолжаются до сих пор.
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