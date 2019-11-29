Тбилиси, , 14:54 — REGNUM «Немецкая модель» является требованием гражданских активистов и оппозиции. сначала власти отказывались ее рассматривать, теперь же пикеты и акции сделали «свое дело». Так прокомментировал один из лидеров гражданского движения «Позор» Шота Дигмелашвили известие о том, что 30 ноября состоится встреча представителей власти и оппозиции.

Грузия © ИА REGNUM

При этом Дигмелашвили отметил, что встреча пройдет на фоне очередной акции: если власть не пойдет на уступку, оппозиция продолжит давление.

«Немецкая модель» была нашим требованием, которое мы выдвинули как компромиссный вариант пропорциональной модели, принять которую можно было за три недели. Это требование тут же разделила оппозиция, со стороны властей говорилось о том, что она неконституционна. Все конституционалисты подтверждают, что это конституционная модель, для нее не требуется изменение Конституции. Сначала они не собирались обсуждать это, но давление, которое мы оказали на этой неделе, проведя пикеты и большие акции, принесло результат. Теперь они сядут и обсудят эту т. н. «немецкую модель», — заявил Дигмелашвили.

По его словам, если власть не пойдет на уступку, они также не уступят.

Перехода на германскую модель избирательной системы требовали депутаты от партии «Европейская Грузия», но парламентское большинство не поддержало предложенный этой партией законопроект. На пленарном заседании 14 ноября парламент Грузии провалил и разработанный большинством проект поправок в Конституцию, который предусматривал проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. С этого дня лидеры оппозиции и созвали новую волну митингов, которые продолжаются до сих пор.

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