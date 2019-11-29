Кабул, , 15:52 — REGNUM 28 ноября советник президента Исламской Республики Афганистан Хамдулла Мохиб встретился с послом Саудовской Аравии в Кабуле.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе встречи стороны обсудили развитие отношений и борьбу с международным терроризмом.

В ходе встречи Хамдулла Мохиб заявил, что в текущем году Афганистан достиг заметных успехов в деле борьбы против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь посол Саудовской Аравии в Афганистане отметил, что международный терроризм является общим врагом для всего человечества, и поэтому для победы над ним необходимо приложить совместные усилия.

Посол Саудовской Аравии подчеркнул, что его страна готова активно сотрудничать с Афганистаном в сфере борьбы с терроризмом и готова оказывать Кабулу всю необходимую поддержку для победы над террористическими группировками, действующих на его территории.