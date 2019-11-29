* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 15:55 — REGNUM 28 ноября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате операции, проведенной Специальными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 8 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Специальных сил Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Маиванд провинции Кандагар.

По словам официальных представителей 205 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Специальных сил Афганистана было также обнаружено и обезврежено 13 самодельных мин, установленных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.